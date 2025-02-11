«Спартак» потратил на трансферы больше 57 млн евро в этом сезоне – это рекорд клуба

«Спартак» впервые потратил на трансферы более 50 млн евро за сезон.

В сезоне-2024/25 московский клуб установил личный рекорд по расходам на трансферы – по данным Transfermarkt , расходы клуба составили 57,1 млн евро. РБК утверждает, что красно-белые потратили 58,4 млн евро.

Самыми дорогими подписаниями «Спартака » в этом сезоне стали Ливай Гарсия (20 млн евро), Эсекиэль Барко (14 млн евро) и Пабло Солари (10 млн евро).

В прошлом сезоне «Спартак» потратил на трансферном рынке 37,5 млн евро. Предыдущий рекорд клуба был установлен в сезоне-2019/20 – тогда расходы составили 42,5 млн евро.