«Спартак» потратил на трансферы больше 57 млн евро в этом сезоне – это рекорд клуба
«Спартак» впервые потратил на трансферы более 50 млн евро за сезон.
В сезоне-2024/25 московский клуб установил личный рекорд по расходам на трансферы – по данным Transfermarkt, расходы клуба составили 57,1 млн евро. РБК утверждает, что красно-белые потратили 58,4 млн евро.
Самыми дорогими подписаниями «Спартака» в этом сезоне стали Ливай Гарсия (20 млн евро), Эсекиэль Барко (14 млн евро) и Пабло Солари (10 млн евро).
В прошлом сезоне «Спартак» потратил на трансферном рынке 37,5 млн евро. Предыдущий рекорд клуба был установлен в сезоне-2019/20 – тогда расходы составили 42,5 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РБК
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