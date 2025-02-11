Организаторы гонки в Италии с участием Большунова: «Спорт должен быть пространством справедливости. Наша команда дистанцируется от любой политической полемики»
13 февраля трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов выступит в международной лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic. Он заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом.
«Понятно, что могут возникнуть опасения по поводу такого деликатного вопроса, как конфликт на Украине. Однако в спортивном контексте мы должны осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами.
Спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания, которые в наше время необходимы как никогда. В конечном счете решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спорта, справедливости и милосердия.
Мы также видим сложную проблему, которая имеет как спортивное, так и социальное измерение. Команда Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики и представляет спортивный аспект соревнований Moonlight Classic Seiser Alm», – приводит ТАСС сообщение организаторов гонки.
На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). В ее календарь не входит гонка Sudtirol Moonlight Classic.
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