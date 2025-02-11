«Медведева для меня более жесткая спортсменка, а Загитова несет за собой что-то прекрасное». Экс-солистка группы SEREBRO о фигурном катании
– Вы выступали в шоу «Танцы» на ТНТ, где вашей соперницей была Евгения Медведева. Вам удалось познакомиться?
– Да, мы знакомы. Она амбициозная девушка, которая ищет себя после спорта.
– Следили за ее карьерой в фигурном катании ранее?
– Я очень люблю фигурное катание и в целом я в повестке. Не могу сказать, что знаю весь ее бэкграунд, но в целом с достижениями Медведевой знакома, конечно.
– За кого болели в финале Олимпиады-2018 – за Евгению или Алину Загитову?
– Сложный вопрос, но за Загитову.
– Почему?
– Алина мне больше импонировали энергетически, как она подает себя. Женя для меня более жесткая спортсменка, а Загитова как будто бы несет за собой что-то прекрасное.
– А с Алиной лично знакомы?
– Да. Она классная, симпатичная, очень мне нравится. Считаю, что в российском спорте очень много невероятно красивых женщин. Удивительно, как они умеют быть еще и женственными, – сказала бывшая участница музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина.
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