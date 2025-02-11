Лунев о матче сборной с Медиалигой: «Давайте еще со сборной медработников или ДПСников сыграем. Это не профессиональный спорт, пусть играют с себе подобными»

Андрей Лунев высказался о возможном матче сборной России против Медиалиги.

В прошлом году появлялась информация, что на фоне проблем с поиском соперников, команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч со сборной Winline Медиалиги .

«Медиафутбол – не профессиональный спорт. Почему никто не спрашивает о товарняке с нашей молодежкой? Или со сборной легионеров РПЛ? Такие вопросы я бы еще понял. Но сборная Медиалиги… Давайте еще сыграем со сборной медработников или ДПСников.

Я понимаю, что к Медиалиге есть интерес, у них большая аудитория. Но пусть играют с себе подобными. Найдите медийные команды за границей и развлекайтесь», – сказал голкипер «Динамо » Андрей Лунев .

Митрофанов о сборной России: «Вероятность матча с Медиалигой – меньше 10%. Если команда не будет обеспечена играми, можно попытаться сыграть с легионерами РПЛ»