Винисиус признан лучшим игроком матча «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ. У вингера ассист на Беллингема на 92-й минуте

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Ман Сити» и «Реала».

Мадридцы одержали победу на выезде (3:2) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Винисиус получил награду лучшему игроку матча. Бразилец провел на поле всю игру и сделал ассист на Джуда Беллингема , забившего победный гол «Реала » на 2-й добавленной ко второму тайму минуте.

У него также три удара в этой игре, пробег составил 10,4 км.

Фото: x.com/ChampionsLeague