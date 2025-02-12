Винисиус признан лучшим игроком матча «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ. У вингера ассист на Беллингема на 92-й минуте
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Ман Сити» и «Реала».
Мадридцы одержали победу на выезде (3:2) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Винисиус получил награду лучшему игроку матча. Бразилец провел на поле всю игру и сделал ассист на Джуда Беллингема, забившего победный гол «Реала» на 2-й добавленной ко второму тайму минуте.
У него также три удара в этой игре, пробег составил 10,4 км.
Фото: x.com/ChampionsLeague
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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