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Станкович удален за споры с судьей и Анюковым в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Семак, получив желтую, ушел на трибуну вместе с тренером «Спартака»

Деян Станкович вышел из себя во время игры с «Зенитом».

«Спартак» встречается с действующими чемпионами России в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.

На 54-й минуте хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра сбил вингера Густаво Мантуана во время контратаки. Бразилец бросился за соперником, его пришлось сдерживать главному судье Кириллу Левникову. В то же время на поле выбежал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, вероятно, намереваясь пресечь потенциальную стычку.

Станкович, возглавляющий «Спартак», бурно отреагировал на происходящее. Он тоже вышел на поле и начал предъявлять претензии сперва судье, а потом члену тренерского штаба «Зенита» Александру Анюкову.

После нескольких минут выяснения отношений Левников показал Семаку желтую карточку, Станковичу и Анюкову – красную.

Примечательно, что главный тренер «Зенита» решил уйти на трибуну вместе с сербским специалистом, хотя сам удален не был.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoСергей Семак
logoКирилл Левников
logoКристофер Мартинс Перейра
logoпремьер-лига Россия
logoГуставо Мантуан
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoсудьи
logoАлександр Анюков
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