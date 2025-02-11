Станкович удален за споры с судьей и Анюковым в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Семак, получив желтую, ушел на трибуну вместе с тренером «Спартака»
«Спартак» встречается с действующими чемпионами России в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.
На 54-й минуте хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра сбил вингера Густаво Мантуана во время контратаки. Бразилец бросился за соперником, его пришлось сдерживать главному судье Кириллу Левникову. В то же время на поле выбежал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, вероятно, намереваясь пресечь потенциальную стычку.
Станкович, возглавляющий «Спартак», бурно отреагировал на происходящее. Он тоже вышел на поле и начал предъявлять претензии сперва судье, а потом члену тренерского штаба «Зенита» Александру Анюкову.
После нескольких минут выяснения отношений Левников показал Семаку желтую карточку, Станковичу и Анюкову – красную.
Примечательно, что главный тренер «Зенита» решил уйти на трибуну вместе с сербским специалистом, хотя сам удален не был.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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