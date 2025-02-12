Фанаты «Ман Сити» скандировали Винисиусу «Где твой «Золотой мяч»?» Вингер указал на нашивку с числом побед «Реала» в ЛЧ

Винисиус Жуниор ответил на троллинг фанатов «Ман Сити» во время матча ЛЧ.

В первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити » на выезде (3:2). Винисиус, отдавший пас на победный гол Джуду Беллингему на 92-й минуте, был признан лучшим игроком встречи.

Во время матча болельщики на «Этихаде» скандировали Винисиусу : «Где твой «Золотой мяч »?» В ответ вингер «Реала» показал на нашивку на рукаве с цифрой 15 – столько раз мадридцы выигрывали Лигу чемпионов. У «Сити» 1 трофей.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

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