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  • «Филадельфия» взяла Супербоул, «Ливерпуль» проиграл команде Чемпионшипа в Кубке, три ассиста Овечкина, разгромная победа «Барсы», комментатор Скворцов попал в реанимацию и другие новости
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«Филадельфия» взяла Супербоул, «Ливерпуль» проиграл команде Чемпионшипа в Кубке, три ассиста Овечкина, разгромная победа «Барсы», комментатор Скворцов попал в реанимацию и другие новости

1. НФЛ. «Филадельфия» победила «Канзас-Сити», взяв первый Супербоул за 8 лет и второй в истории. Джейлен Хертс стал MVP.

2. «Ливерпуль» проиграл «Плимуту» (0:1) и вылетел из Кубка Англии. И это при том, что между лидером АПЛ и последней командой Чемпионшипа 42 позиции в футбольной системе страны! В этом сезоне «Ливерпуль» снова без квадрупла. Также в 4-м раунде Кубка «Астон Вилла» прошла «Тоттенхэм» (2:1), «Вулверхэмптон» обыграл «Блэкберн» (2:0).

3. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Юте» по буллитам (4:5 Б). Александр Овечкин сделал 3 передачи и вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам, опередив Эспозито. Также капитан «Кэпиталс» случайно травмировал вратаря «Юты» Ингрэм своим щелчком. «Тампа» обыграла «Монреаль» в гостях (5:3), Кучеров пропустил матч из-за травмы.

4. «Барселона» разгромила «Севилью» на выезде – 4:1. Ярче всех проявил себя Фермин: вышел на замену в перерыве, забил через минуту, а еще через 16 минут был удален. Араухо получил травму в первом тайме после подката Сауля. Вопросы к судейству могут быть у обеих команд: «Севилья» не получила пенальти после падения Соу, а «Барса» могла пропустить из офсайда. Благодаря победе каталонцы до 2 очков сократили отставание от «Реала», до 1 – от «Атлетико».

Все результаты 23-го тура Ла Лиги – тут.

5. НБА. Трипл-дабл Каннингема (19+10+12) помог «Детройту» победить «Шарлотт», 43 очка Дэмиана Лилларда позволили «Милуоки» справиться с «Филадельфией».

6. Комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию, сообщил Дмитрий Губерниев. Журналист лежал на улице в Новосибирске без сознания с травмой головы. К счастью, Скворцов пришел в сознание. Полиция проводит проверку.

7. Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу «Галатасарая». Матч отменили, решение по нему примут в ближайшие дни. Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поиздевался над конкурентами из Стамбула: «У «Галатасарая» 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции».

8. Фонбет Матч звезд КХЛ. Дивизион Чернышева победил дивизион Боброва в финале, дивизион Тарасова выиграл матч за 3-е место. Шипачев выиграл конкурс капитанов, Фукале победил в конкурсе «Надежная защита».

9. «Наполи» не смог обыграть «Удинезе» (1:1), но сохранил лидерство по итогам 24-го тура Серии А. Все итоги дня можно изучить здесь.

10. Канело подерется с Уильямом Скуллом за титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса 3 мая.

11. Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» – около 4 млн евро на двоих.

12. ЦСКА заплатит 5 млн евро «Брагантино» за Алеррандро. Контракт – на 4 года, форвард уже прошел медосмотр.

13. Лукас Васкес не сыграет с «Ман Сити». Защитник «Реала» выбыл на 2-3 недели из-за травмы бедра.

14. Денис Шаповалов взял крупнейший титул в карьере, победив в финале теннисного турнира в Далласе Каспера Рууда.

15. Российским легкоатлетам выплатят по 300 тысяч рублей за результат выше норматива ЧЕ-2025 в сезоне.

Цитаты дня.

Уго Гатти: «Роналду был и остается лучше Месси. Криштиану играл за более крупные клубы, больше забивал, всегда был готов рискнуть»

Дюков о возвращении России: «Трамп – фактор в мировой политике. Посмотрим, только время покажет, как он повлияет на спорт»

Аршавин об отстранении России: «До 2028 года никаких допусков не будет. Уровень футбола остался плюс-минус тем, что был до изоляции»

ТВ «Реала» о судействе в дерби: «Нам приходится играть против судейского комитета. «Атлетико» выиграл больше всех от решений арбитров в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры – отвратительно»

Мостовой о победе «Шанхая» в Суперкубке: «Слуцкий там что-то выиграл – и что? Тысячи людей выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране»

Фетисов о Госдуме: «Комментарии в духе «зачем там спортсмены?» – глупость. Для России спорт является государственной политикой, многое делается для воспитания детей, патриотизма»

Тарасов намерен разработать закон о кибербуллинге: «Если собрать все, что пишут о нашей семье, это минимум статья. Нужна публичная порка»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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