ЦСКА покупает Лоррана у «Фламенго» за 8 млн евро, клубы закрыли сделку. Бразильцы сохранят 20% (Globo)

ЦСКА близок к подписанию Лоррана.

Московский клуб и «Фламенго » закрыли сделку по трансферу 18-летнего полузащитника, сообщает Globo. Стороны обмениваются документами, чтобы сделать официальное объявление.

За 80% прав на футболиста армейцы заплатят 8 миллионов евро. Сумма будет переведена тремя траншами.

В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.