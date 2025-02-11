ЦСКА покупает Лоррана у «Фламенго» за 8 млн евро, клубы закрыли сделку. Бразильцы сохранят 20% (Globo)
ЦСКА близок к подписанию Лоррана.
Московский клуб и «Фламенго» закрыли сделку по трансферу 18-летнего полузащитника, сообщает Globo. Стороны обмениваются документами, чтобы сделать официальное объявление.
За 80% прав на футболиста армейцы заплатят 8 миллионов евро. Сумма будет переведена тремя траншами.
В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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