Дембеле забил в 8-м матче подряд – «Бресту» в ЛЧ. У Усмана 17 голов в 11 последних играх за «ПСЖ»

Голевая серия Усмана Дембеле достигла 8 матчей.

Вингер «ПСЖ» поразил ворота «Бреста » на 45-й минуте матча Лиги чемпионов . Ассистировал ему защитник Ашраф Хакими.

Дембеле забил в каждом матче 2025-го. У него 14 голов с начала года.

В последних 11 играх во всех турнирах француз отметился 17 мячами. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «ПСЖ » можно ознакомиться здесь .