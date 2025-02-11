Дембеле забил в 8-м матче подряд – «Бресту» в ЛЧ. У Усмана 17 голов в 11 последних играх за «ПСЖ»
Голевая серия Усмана Дембеле достигла 8 матчей.
Вингер «ПСЖ» поразил ворота «Бреста» на 45-й минуте матча Лиги чемпионов. Ассистировал ему защитник Ашраф Хакими.
Дембеле забил в каждом матче 2025-го. У него 14 голов с начала года.
В последних 11 играх во всех турнирах француз отметился 17 мячами. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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