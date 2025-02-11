Ротенберг о травмах в СКА: «Против нас с большим настроем выходят. Нам нужно быть злее, идти до конца, бить первым, как учила ленинградская улица»
Петербургский клуб проиграл «Динамо» со счетом 1:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«У многих команд много травм. Посмотрите по лиге, в ЦСКА Абрамова нет. Если провести статистику, то увидите, что в каждой команде одинаковое количество травм. Сотрясения у наших игроков связаны с тем, что против нас с очень большим настроем выходят соперники.
Нужно быть злее в этих ситуациях и идти до конца, бить первым, как нас учила ленинградская улица. Осталось 14 игр [в регулярном чемпионате], будем подходить к плей‑офф в полном комплекте», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Ротенберг про 1:3 от «Динамо»: «На игру СКА повлияла травма Галенюка – сотрясение, несчастный случай. Голы сами себе привезли, удалялись, это надо улучшать, скоро плей-офф»
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