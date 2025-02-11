Ротенберг о травмах в СКА: «Против нас с большим настроем выходят. Нам нужно быть злее, идти до конца, бить первым, как учила ленинградская улица»

Роман Ротенберг призвал игроков СКА действовать жестче против соперников.

Петербургский клуб проиграл «Динамо» со счетом 1:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У многих команд много травм. Посмотрите по лиге, в ЦСКА Абрамова нет. Если провести статистику, то увидите, что в каждой команде одинаковое количество травм. Сотрясения у наших игроков связаны с тем, что против нас с очень большим настроем выходят соперники.

Нужно быть злее в этих ситуациях и идти до конца, бить первым, как нас учила ленинградская улица. Осталось 14 игр [в регулярном чемпионате], будем подходить к плей‑офф в полном комплекте», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг про 1:3 от «Динамо»: «На игру СКА повлияла травма Галенюка – сотрясение, несчастный случай. Голы сами себе привезли, удалялись, это надо улучшать, скоро плей-офф»