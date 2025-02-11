Андрей Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества»

Андрей Шевченко выразил негативное отношение к Анатолию Тимощуку.

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас. То, что он выиграл в CAS апелляцию, – это не мы принимали решения, поэтому…

Я могу сказать, что для всех нас он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно. Поэтому я не думаю, что его тему вообще нужно поднимать», – приводит Football.ua слова президента Украинской ассоциации футбола Шевченко .

CAS заявил о невозможности лишения Тимощука тренерской лицензии и титулов: «Кодекс этики УАФ распространяется на тех, кто работает на Украине. Лицензия получена через футбольные власти России»