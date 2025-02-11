Микаэла Шиффрин стала восьмикратной чемпионкой мира по горным лыжам

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала восьмикратной чемпионкой мира.

29-летняя спортсменка в дуэте с Бризи Джонсон взяла золото в командной комбинации на ЧМ-2025, который проходит в австрийском Заальбахе.

Ранее Шиффрин побеждала на мировых первенствах в 2013, 2015, 2017, 2019 (дважды), 2021 и 2023 годах. Также она является двукратной олимпийской чемпионкой (2014, 2018).