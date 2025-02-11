Сихарулидзе об олимпийском отборе: «Будем брать и прошлый год, и этот, и психологическую устойчивость. Финал Гран-при тоже будем учитывать»

Антон Сихарулидзе назвал условия отбора фигуристов на олимпийскую квалификацию.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU ) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде. Квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

«У нас есть понимание, что наши спортсмены будут участвовать в сентябре в олимпийском отборочном турнире. ISU допустила наших спортсменов до этого турнира и внесла некоторые ограничения, которые мы должны выполнить. Основное – неучастие спортсмена в каких-либо допинг-скандалах в своей карьере.

Мы предлагаем одного основного участника и одного запасного. Запасной принимает участие в турнире в том случае, если основной участник не сможет принять участия из-за травмы. В нашем диалоге с ISU мы говорим о наших лидерах и мы не видим никакого агрессивного отношения к этим ребятам. Надеюсь, мы не увидим этого в дальнейшем и проблем у наших лидеров не будет.

У нас нет одного какого-либо турнира, по которому мы формируем сборную. Мы будем брать и прошлый год, и этот сезон, и психологическую устойчивость. Конечно, финал Гран-при [России] мы тоже будем учитывать», – сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе .

Финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске.

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