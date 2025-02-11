  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сихарулидзе об олимпийском отборе: «Будем брать и прошлый год, и этот, и психологическую устойчивость. Финал Гран-при тоже будем учитывать»
22

Сихарулидзе об олимпийском отборе: «Будем брать и прошлый год, и этот, и психологическую устойчивость. Финал Гран-при тоже будем учитывать»

Антон Сихарулидзе назвал условия отбора фигуристов на олимпийскую квалификацию.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде. Квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

«У нас есть понимание, что наши спортсмены будут участвовать в сентябре в олимпийском отборочном турнире. ISU допустила наших спортсменов до этого турнира и внесла некоторые ограничения, которые мы должны выполнить. Основное – неучастие спортсмена в каких-либо допинг-скандалах в своей карьере.

Мы предлагаем одного основного участника и одного запасного. Запасной принимает участие в турнире в том случае, если основной участник не сможет принять участия из-за травмы. В нашем диалоге с ISU мы говорим о наших лидерах и мы не видим никакого агрессивного отношения к этим ребятам. Надеюсь, мы не увидим этого в дальнейшем и проблем у наших лидеров не будет.

У нас нет одного какого-либо турнира, по которому мы формируем сборную. Мы будем брать и прошлый год, и этот сезон, и психологическую устойчивость. Конечно, финал Гран-при [России] мы тоже будем учитывать», – сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе.

Финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoОлимпийская сборная России
logoISU
logoАнтон Сихарулидзе
logoсборная России
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Сихарулидзе о выборе фигуристов для квалификации на Олимпиаду: «Будем учитывать результаты ЧР и предыдущих турниров, стабильность спортсменов, их психологическую устойчивость»
24223 декабря 2024, 14:08
Российские спортсмены для допуска будут проходить специальную проверку в соответствии с рекомендациями ISU и МОК
9920 декабря 2024, 10:09
Юрист Анцелиович о новой апелляции Валиевой: «Полагаю, это может быть связано с решением ISU о лишении золота российской сборной»
1017 декабря 2024, 10:45
Рекомендуем
Главные новости
Илья Авербух: «Сихарулидзе проявил себя дипломатичным и стратегически сильным руководителем. Доверие, которое он вызвал, абсолютно оправдано»
1236 минут назад
«Сихарулидзе активно начал свою работу, и мы видим результаты. Он хорошо справляется». Бестемьянова о главе ФФККР
1142 минуты назад
Навка об избрании Сихарулидзе главой ФФККР: «Очень правильный выбор. Надеюсь, он приведет нас к полным пьедесталам»
1948 минут назад
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
8251 минуту назад
Азиатские игры-2025. Кагияма, Сато, Чха Чжун Хван, Шайдоров, Жиренбаев покажут короткие программы
6354 минуты назадLive
Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Он был единственным кандидатом
116сегодня, 09:57
«Медведева для меня более жесткая спортсменка, а Загитова несет за собой что-то прекрасное». Экс-солистка группы SEREBRO о фигурном катании
115сегодня, 09:46
Азиатские игры-2025. Гейниш и Чигирев выиграли короткую программу, Нагаока и Моригути – 2-е, Гамес и Коровин – 4-е
35сегодня, 08:39
Лазарев о четверном акселе: «Конечно, попробую, но не сейчас. Когда-нибудь»
2сегодня, 07:55
Лев Лазарев: «Мне было интересно узнать у Трусовой, как у нее проходил переход от 4 четверных к 5. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые»
4сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
9сегодня, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
2сегодня, 07:58
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита лидируют после ритм-танца, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е
сегодня, 07:10
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Рекомендуем