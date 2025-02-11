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«Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Боруссия» Дортмунд сыграет со «Спортингом» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Таблица ЛЧ

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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