Эксперт в чтении по губам заявил в суде, что Рубиалес спросил у Эрмосо разрешения на поцелуй
Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы.
3 февраля, начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м.
Сегодня эксперт в чтении по губам Давид Морильо, вызванный в суд в качестве свидетеля защиты, дал свои показания. Он общался при помощи переводчика с языка знаков, так как глух и нем с рождения. Морильо подтвердил свой опыт участия в других процессах и заявил, что смотрел два видео с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо: одно было записано во время телевизионной трансляции, другое было опубликовано в TikTok.
– Что вы использовали для вынесения своего вердикта?
– Мы использовали высококачественную программу для просмотра кадров на компьютере. Мы просмотрели два видео, одно из которых было с RTVE, а другое было загружено на TikTok.
– Вы сделали вывод по видео с RTVE?
– Нет, не по нему. То, что в TikTok, было лучше, оно снято с более близкого ракурса, а изображение было более четким.
– Что вы сделали с видеороликом с TikTok?
– Мы только включили его, увеличив изображение и запустив замедленную съемку. Там мы четко увидели, что сказал Рубиалес. Анализируемый отрывок длился около двух секунд или меньше. Он сказал: «Можно я тебя поцелую?» Сомнений нет. Я видел это несколько раз и подтверждаю это.
– Говорила ли что-нибудь госпожа Эрмосо?
– Я не знаю. На этих конкретных кадрах виден только господин Рубиалес. Она [Эрмосо] стоит спиной, – сказал Морильо.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий