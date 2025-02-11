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Эксперт в чтении по губам заявил в суде, что Рубиалес спросил у Эрмосо разрешения на поцелуй

Эксперт в чтении по губам дал показания в суде по делу Луиса Рубиалеса.

Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы. 

3 февраля, начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м. 

Сегодня эксперт в чтении по губам Давид Морильо, вызванный в суд в качестве свидетеля защиты, дал свои показания. Он общался при помощи переводчика с языка знаков, так как глух и нем с рождения. Морильо подтвердил свой опыт участия в других процессах и заявил, что смотрел два видео с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо: одно было записано во время телевизионной трансляции, другое было опубликовано в TikTok. 

– Что вы использовали для вынесения своего вердикта?

– Мы использовали высококачественную программу для просмотра кадров на компьютере. Мы просмотрели два видео, одно из которых было с RTVE, а другое было загружено на TikTok.

– Вы сделали вывод по видео с RTVE?

– Нет, не по нему. То, что в TikTok, было лучше, оно снято с более близкого ракурса, а изображение было более четким.

– Что вы сделали с видеороликом с TikTok?

– Мы только включили его, увеличив изображение и запустив замедленную съемку. Там мы четко увидели, что сказал Рубиалес. Анализируемый отрывок длился около двух секунд или меньше. Он сказал: «Можно я тебя поцелую?» Сомнений нет. Я видел это несколько раз и подтверждаю это.

– Говорила ли что-нибудь госпожа Эрмосо?

– Я не знаю. На этих конкретных кадрах виден только господин Рубиалес. Она [Эрмосо] стоит спиной, – сказал Морильо. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Луис Рубиалес
Федерация футбола Испании
logoДженнифер Эрмосо
logoсборная Испании жен
женский футбол
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