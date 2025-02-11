Трансфер Саласара в «Зенит» сорвался, травма Дэвиса в первом матче за «Даллас», Большунов выступит в Италии, Скворцов попал в реанимацию после удара и другие новости

1. Winline Зимний Кубок РПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА (2:1) в матче за 3-е место, «Ростов» разгромил «Динамо» (4:0) в игре за 5-е.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил травму после того, как Юрий Газинский наступил ему на голеностоп. Марко Николич сообщил, что перелома у Глебова нет.

2. НБА. 38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Милуоки» на выезде, «Оклахома» разгромила «Новый Орлеан» и другие результаты .

3. «Интер» обыграл «Фиорентину» (2:1) в 24-м туре Серии А. Первый гол команда Индзаги забила после ошибочно назначенного углового: Бастони упустил мяч за пределы поля перед навесом, приведшим к стандарту.

4. Трансферные новости. Переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро отменен : «Брага» прекратила переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией. Хавбек вернется в Португалию. «Зенит» предлагал 10+ млн евро за Коштинью, «Олимпиакос» оценивает правого защитника в 20 млн евро. Петербуржцы арендуют защитника «Фенербахче» Мимовича. «Спартак» рассматривает хавбека «Бешикташа» Фернандеша как альтернативу Иличу. Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время, об этом заявил гендиректор «Дубай Юнайтед».

5. Роман Скворцов, попавший в реанимацию в ночь на 9 февраля, получил травму головы в конфликте с посетителями бара. Двое мужчин вышли на улицу из другого заведения, один из них ударил комментатора – это показали камеры. После нападения возбудили уголовное дело.

6. Энтони Дэвис пропустит несколько недель из-за растяжения мышцы. Баскетболист получил травму в первом же матче за «Даллас», ему может потребоваться операция.

7. Александр Большунов выступит в международной лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

8. Защитница «Барселоны» Леон могла коснуться промежности соперницы в дерби. «Эспаньол» осудил поступок и готов помочь Каракас с иском в суд. Сама Леон отрицает , что коснулась промежности соперницы в дерби, и пригрозила судом за распространение «необоснованных обвинений».

9. Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии. «МЮ» сыграет с «Фулхэмом», «Ман Сити» – с выбившим «Ливерпуль» «Плимутом».

10. Райнхарт – Макдэвид – Марнер и Стоун – Кросби – Маккиннон – топ-6 Канады на тренировке перед Турниром четырех наций. У США сочетания такие: Коннор – Айкел – Ткачак и Генцел – Мэттьюс – Хьюз.

11. Представлен мяч для плей-офф ЛЧ. Его дизайн вдохновлен Мюнхеном, где пройдет финал турнира.

12. Месси посетил Супербоул и сфотографировался с Суаресом, Бускетсом и Альбой. Также Лионель жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после финала НФЛ.

13. Выручка российских букмекеров выросла на 42% за год – до 1,73 трлн рублей.

14. Ютуб удалил канал команды Мусагалиева «Десятка». Там было более 150 тысяч подписчиков.

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«Перестаньте питаться птичьим пометом» . Медведев о предполагаемом срыве перехода Саласара в «Зенит»

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