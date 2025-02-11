Фанаты «Ман Сити» освистали Винисиуса в матче с «Реалом» в ЛЧ и радовались, когда вингер терял мяч

Винисиуса Жуниора освистали на «Этихаде».

«Манчестер Сити » принимает «Реал» в первом стыковом матче за право играть в 1/8 финала Лиги чемпионов .

На первых минутах матча болельщики «горожан» свистели Винисиусу и радовались, когда вингер «Реала» терял мяч.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).

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