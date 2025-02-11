Фанаты «Ман Сити» освистали Винисиуса в матче с «Реалом» в ЛЧ и радовались, когда вингер терял мяч
Винисиуса Жуниора освистали на «Этихаде».
«Манчестер Сити» принимает «Реал» в первом стыковом матче за право играть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На первых минутах матча болельщики «горожан» свистели Винисиусу и радовались, когда вингер «Реала» терял мяч.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).
«Хватит лить горькие слезы». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis на матче с «Реалом» в ЛЧ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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