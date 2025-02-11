Джо Роган: «Не думаю, что кто-то смог бы побить молодого Федора Емельяненко. Он был монстром»
Джо Роган высказался о Федоре Емельяненко.
«Не думаю, что кто-то смог бы побить молодого Федора Емельяненко из Pride. Он был очень хорош, он разгромил Мирко Филипповича, когда тот был на пике.
Большую часть боев он провел в стойке, Федор наносил Филипповичу удар за ударом и свалил его. Рэндельман сделал суплекс и приземлил его на голову, через пять секунд Федор вышел на кимуру, это было безумие. Он был монстром», – сказал Джо Роган.
Роган – о бое дю Плесси – Чимаев: «Мы еще не видели дю Плесси против соперников такого уровня»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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