  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джо Роган: «Не думаю, что кто-то смог бы побить молодого Федора Емельяненко. Он был монстром»
4

Джо Роган: «Не думаю, что кто-то смог бы побить молодого Федора Емельяненко. Он был монстром»

Джо Роган высказался о Федоре Емельяненко.

«Не думаю, что кто-то смог бы побить молодого Федора Емельяненко из Pride. Он был очень хорош, он разгромил Мирко Филипповича, когда тот был на пике.

Большую часть боев он провел в стойке, Федор наносил Филипповичу удар за ударом и свалил его. Рэндельман сделал суплекс и приземлил его на голову, через пять секунд Федор вышел на кимуру, это было безумие. Он был монстром», – сказал Джо Роган.

Роган – о бое дю Плесси – Чимаев: «Мы еще не видели дю Плесси против соперников такого уровня»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
logoДжо Роган
logoUFC
logoФедор Емельяненко
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Валентина Шевченко может подраться с Вэйли Чжан
111 минут назад
Миочич – Аспиналлу: «В бою с Джонсом не делай того, что делал я»
4сегодня, 10:35
Даниэль Кормье: «Перейра сказал, что дю Плесси слишком маленький для боя с ним»
1сегодня, 10:34
Фрэнк Уоррен: «В той форме, в которой он сейчас, Дюбуа может побить Усика»
3сегодня, 09:19
Джо Роган: «Надеюсь, Топурия поднимется в легкий вес и бросит вызов Махачеву»
8сегодня, 09:12
Умар Нурмагомедов: «Вернусь через шесть месяцев»
сегодня, 08:31Фото
Дю Плесси поднялся на шестое место рейтинга P4P UFC
2сегодня, 08:20
Фрэнк Уоррен: «Если убрать Усика, Великобритания станет центром супертяжелого дивизиона»
4сегодня, 07:50
Роган – о бое дю Плесси – Чимаев: «Мы еще не видели дю Плесси против соперников такого уровня»
4сегодня, 07:38
Реванш Бетербиева и Бивола 22 февраля в прямом эфире покажет Первый канал
21вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем