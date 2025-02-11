Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России на общественных началах.

Документ Губерниеву вручил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев , который также репостнул в своем телеграм-канале фото со встречи.

О предложении стать советником министра Губерниев впервые рассказал в декабре 2024 года.

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает