Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России
Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России на общественных началах.
Документ Губерниеву вручил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, который также репостнул в своем телеграм-канале фото со встречи.
О предложении стать советником министра Губерниев впервые рассказал в декабре 2024 года.
Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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