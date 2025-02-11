«Спартак» купил вингера «Ривер Плейт» Солари за 12 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4,5 года

Пабло Солари перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт».

Московский клуб официально объявил о трансфере правого вингера. Контракт с 23-летним игроком подписан на 4,5 года.

Футболист уже присоединился к красно-белым на сборе в ОАЭ. За «Спартак» он будет выступать под 7-м номером.

Сообщалось , что «Спартак » заплатит за 23-летнего аргентинца 12 млн евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Солари забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах чемпионата Аргентины. Его статистику можно изучить здесь .