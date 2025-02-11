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Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Он был единственным кандидатом

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Голосование прошло на внеочередной выборной конференции в Москве. Сихарулидзе был единственным кандидатом на должность, его избрали единогласно. С апреля 2023 года он был исполняющим обязанности президента организации.

Сихарулидзе 48 лет, он побеждал на Играх-2002 и дважды на чемпионатах мира в паре с Еленой Бережной.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoАнтон Сихарулидзе
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