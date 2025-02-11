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НБА. «Финикс» примет «Мемфис», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Финикс» примет на своей площадке вторую команду Запада «Мемфис», «Индиана» встретится дома с «Нью-Йорком».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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