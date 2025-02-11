НБА. «Финикс» примет «Мемфис», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Финикс » примет на своей площадке вторую команду Запада «Мемфис », «Индиана » встретится дома с «Нью-Йорком ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.