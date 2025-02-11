«Спартак» близок к трансферу хавбека «Бешикташа» Фернандеша («СЭ»)

«Спартак» близок к подписанию Жедсона Фернандеша.

Как пишет «Спорт-Экспресс», полузащитник «Бешикташа» близок к подписанию контракта с московским клубом. Последние детали трансфера должны быть улажены до конца недели.

Ранее сообщалось , что красно-белые рассматривают кандидатуру португальца как альтернативу Ивану Иличу.

В текущем сезоне чемпионата Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь .