«Спартак» близок к трансферу хавбека «Бешикташа» Фернандеша («СЭ»)
«Спартак» близок к подписанию Жедсона Фернандеша.
Как пишет «Спорт-Экспресс», полузащитник «Бешикташа» близок к подписанию контракта с московским клубом. Последние детали трансфера должны быть улажены до конца недели.
Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру португальца как альтернативу Ивану Иличу.
В текущем сезоне чемпионата Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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