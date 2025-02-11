Горные лыжи. Чемпионат мира. Шиффрин и Джонсон победили в команде, Гут-Бехрами и Холденер – 2-е, Фенир и Труппе – 3-и, Вонн и Херт – 16-е
Шиффрин и Джонсон выиграли командную комбинацию на ЧМ по горным лыжам.
Чемпионат мира по горным лыжам
Заальбах, Австрия
Женщины
Командная комбинация
1. Бризи Джонсон – Микаэла Шиффрин (США) – 2.40,89
2. Лара Гут-Бехрами – Венди Холденер (Швейцария) – 0,39
3. Штефани Фенир – Катарина Труппе (Австрия) – 0,53
4. Лорен Макуга – Пола Молтзан (США) – 0,64
5. Мирьям Пухнер – Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,69
6. Корнелия Хюттер – Катарина Хубер (Австрия) – 0,75
7. Коринн Сутер – Камилла Раст (Швейцария) – 0,76
8. Николь Делаго – Марта Россетти (Италия) – 0,93...
16. Линдси Вонн – Эй Джей Херт (США) – 2,98
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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