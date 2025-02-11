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  • Горные лыжи. Чемпионат мира. Шиффрин и Джонсон победили в команде, Гут-Бехрами и Холденер – 2-е, Фенир и Труппе – 3-и, Вонн и Херт – 16-е
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Горные лыжи. Чемпионат мира. Шиффрин и Джонсон победили в команде, Гут-Бехрами и Холденер – 2-е, Фенир и Труппе – 3-и, Вонн и Херт – 16-е

Шиффрин и Джонсон выиграли командную комбинацию на ЧМ по горным лыжам.

Чемпионат мира по горным лыжам

Заальбах, Австрия

Женщины

Командная комбинация

1. Бризи Джонсон – Микаэла Шиффрин (США) – 2.40,89

2. Лара Гут-Бехрами – Венди Холденер (Швейцария) – 0,39

3. Штефани Фенир – Катарина Труппе (Австрия) – 0,53

4. Лорен Макуга – Пола Молтзан (США) – 0,64

5. Мирьям Пухнер – Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,69

6. Корнелия Хюттер – Катарина Хубер (Австрия) – 0,75

7. Коринн Сутер – Камилла Раст (Швейцария) – 0,76

8. Николь Делаго – Марта Россетти (Италия) – 0,93...

16. Линдси Вонн – Эй Джей Херт (США) – 2,98

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoМикаэла Шиффрин
результаты
Бризи Джонсон
горные лыжи
logoчемпионат мира
Лорен Макуга
logoсборная Австрии жен
Корнелия Хюттер
Штефани Фенир
Катарина Труппе
logoсборная США жен
Пола Молтзан
сборная Швейцарии жен
Катарина Хубер
logoЛара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Катарина Линсбергер
logoВенди Холденер
logoЛиндси Вонн
Камилла Раст
Коринн Сутер
Николь Делаго
logoсборная Италии жен
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