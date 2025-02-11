Winline Зимний кубок РПЛ. Финал. «Спартак» против «Зенита»
«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.
Абу-Даби, ОАЭ
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Winline Зимнего Кубка РПЛ
Группа А: «Спартак» – 6 очков (2 матча), «Краснодар» – 3 (2), «Динамо» – 0 (2).
Группа Б: «Зенит» – 5 (2 матча), ЦСКА – 4 очка (2), «Ростов» – 0 (2).
За победу в основное время команда получала 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.
Трансляцию матча «Спартак» – «Зенит» можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline. Билеты на матчи в ОАЭ можно приобрести по ссылке.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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