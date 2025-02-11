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Winline Зимний кубок РПЛ. Финал. «Спартак» против «Зенита»

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.

Winline Зимний Кубок РПЛ

Абу-Даби, ОАЭ

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Winline Зимнего Кубка РПЛ

Группа А: «Спартак» – 6 очков (2 матча), «Краснодар» – 3 (2), «Динамо» – 0 (2).

Группа Б: «Зенит» – 5 (2 матча), ЦСКА – 4 очка (2), «Ростов» – 0 (2).

За победу в основное время команда получала 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.

Трансляцию матча «Спартак» – «Зенит» можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline. Билеты на матчи в ОАЭ можно приобрести по ссылке.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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