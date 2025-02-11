Рубиалес уверен, что Эрмосо дала разрешение на поцелуй: «Я спросил, могу ли легонько ее поцеловать. Говорили, что из-за музыки было шумно, но во время церемонии она не звучит»

Луис Рубиалес дал показания по делу о поцелуе с Дженнифер Эрмосо.

Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы.

3 февраля, начался суд над Рубиалесом . Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м.

– Какова ваша версия поцелуя?

– Судьи и команда, которая проиграла, уже ушли [со сцены]. Настала очередь наших игроков. Когда Дженни подошла ко мне, она сделала жест рукой, потому что не забила пенальти. Я сказал ей, чтобы она забыла о пенальти, что мы чемпионы и что это благодаря ей. Она схватила меня за подмышки, приподняла, а когда я встал на ноги, то спросил, могу ли я ее легонько поцеловать, и я поцеловал ее. Вот что произошло.

– Что именно вы ей сказали?

– Я не помню, но ясно, что я сказал «поцеловать». Есть синонимы («поцеловать» или «чмокнуть»), но смысл одинаковый.

– Вы держали ее голову руками?

– Когда мы собирались поцеловаться после того, как она дала мне разрешение, я обхватил ее голову руками. Я схватил ее за голову, потому что это было все равно что обнять. Это было спонтанно.

– Вы уверены, что она дала свое согласие?

– Абсолютно. Во время церемонии награждения не звучит музыка. Здесь говорили, что из-за музыки было очень шумно. Музыка заиграла только тогда, когда был поднят трофей, – сказал Рубиалес.

Эксперт в чтении по губам заявил в суде, что Рубиалес спросил у Эрмосо разрешения на поцелуй

Брат Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Дженнифер сказала, что он применил силу, что ей было противно. Я солгал, что ее это не задело, чтобы защитить – мы не хотели отвлекать внимание от празднования»

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никто не спросил, как я, RFEF не защищала меня. Мне угрожали смертью, за мной следили, камеры были круглосуточно. Пришлось уехать из Мадрида с семьей»