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Андрей Мостовой об отношениях: «Раньше думал про женатых: «Дураки, от чего отказываетесь?» Взгляды поменялись, иногда есть чувство несчастья – оно связано с одиночеством»

Андрей Мостовой рассказал о своем отношении к женитьбе.

27-летний хавбек «Зенита» в текущем сезоне провел 21 матч за клуб во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.

– Ты чувствуешь себя счастливым?

– Как раз в последнее время стал все чаще об этом задумываться. Наверное, не всегда. Вроде бы все есть: играю в топ-клубе, близкие все здоровы, все есть. Но иногда есть чувство несчастья – думаю, оно связано с одиночеством.

Раньше я кайфовал с него. Думал про женатых: «Вот дураки, от чего отказываетесь?» В прошлом году взгляды поменялись – как раз в тот период, когда не мог уснуть.

– С чем связано твое одиночество?

– Я давно живу один. Раньше многие говорили: «До 30 лет даже не думай, наслаждайся». Сейчас же могу погрустить. Мне может резко понравиться человек, но фитиль быстро гаснет. Пока не могу найти человека, который зацепил бы меня на сто процентов. Надеюсь, я найду.

– Раньше на сто процентов никто не цеплял?

– У меня были отношения, я не могу сказать ничего плохого про свою бывшую девушку. Мне было очень комфортно, но, наверное, у меня не было чувства «Все, она точно станет моей женой». Возможно, это и нормально – никто же не знает, что будет дальше.

– Готов к изменению статуса в ближайшее время?

– Да, пора уже. Хотя, может, когда попаду в этот статус, расхочу, ха-ха. Раньше я искал какие-то отношения, ставил лайки в соцсетях, мог что-то написать. Сейчас может полететь лишь случайный лайк, что-то специально листать – пройденный этап, – сказал Андрей Мостовой в интервью Спортсу’‘.

«Иногда есть чувство несчастья – из-за одиночества». Такого Андрея Мостового вы не знали

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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