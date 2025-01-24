11-кратный чемпион мира Тарьей Бо объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Норвежский биатлонист Тарьей Бо завершит карьеру по окончании сезона.
Об этом 36-летний спортсмен рассказал сегодня после победы в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.
«Я пообещал себе, что когда вновь окажусь на вершине [на Кубке мира], то сообщу вам об уходе. Так что теперь вы об этом знаете», – сказал Тарьей.
О завершении карьеры в конце сезона ранее также заявил его младший брат – Йоханнес Бо.
Тарьей – трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. В сезоне-2010/11 он становился обладателем Большого хрустального глобуса.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
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