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Товарищеские матчи. Соболев принес «Зениту» победу над Иорданией, «Ростов» разгромил «Согдиану», «Локо» уступил «Ульсану»

«Зенит» одержал победу над сборной Иордании в товарищеском матче.

«Локомотив» проиграл «Ульсан Хендай» (0:1), «Ростов» разгромил «Согдиану» (3:0).

Товарищеские матчи

Турция

«Крылья Советов» Россия – «Единство» Сербия – 1:2 (1:0)

Гол «Крыльев»: 1:0 – Шитов (5).

«Крылья Советов» (1-й тайм): Песьяков, Бейл, Гапонов, Ороз, Печенин, Бабкин, Цыпченко, Гарре, Шитов, Олейников, Сергеев.

«Крылья Советов» (2-й тайм): Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Грибакин, Иванисеня, Бабаев, Дмитриев, Бобер, Ежов, Игнатенко.

«Динамо» Махачкала Россия – «Славия» Болгария – 3:2 (1:2)

Голы «Динамо»: 1:0 – Джапо (31), 2:2 – Агаларов (51, пенальти), 3:2 – Зинович (80).

«Динамо» Махачкала (стартовый состав): Волк, Кагермазов, Шумахов, Табидзе, Алибеков, Сундуков, Джапо, Мрезиге, Касинтура, Сердеров, Гаджиев.

«Химки» Россия – «Явор» Сербия – 5:1 (2:0)

Голы «Химок»: 1:0 – Руденко (26), 2:0 – Магомедов (43), 3:1 – Трофимов (62), 4:1 – Бакаев (67), 5:1 – Капленко (87).

«Химки» (1-й тайм): Кокарев, Степанов, Садыгов, Руденко, Мирзов, Гусейнов, Джикия, Мехия, Фаринья, Корредера, Магомедов.

«Химки» (2-й тайм): Обухов, Голубович, Милентиевич, игрок на просмотре, Берковский, Бакаев, Трофимов, Филин, Капленко, Заболотный, Ориньо.

Абу-Даби, ОАЭ

«Локомотив» Россия – «Ульсан Хендай» Южная Корея – 0:1 (0:0)

«Локомотив» (1-й тайм): Митрюшкин, Ньямси, Монтес, Сильянов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Самошников, Батраков, Тикнизян, Воробьев.

«Локомотив» (2-й тайм): Лантратов, Фассон, Морозов, Волков, Ведерников, Тимофеев, Топинка, Севикян, Сарвели, Салытков, Годяев.

«Ростов» Россия – «Согдиана» Узбекистан – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Комличенко (22), 2:0 – Мохеби (47), 3:0 – Голенков (49).

«Ростов» (1-й тайм): Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Комаров, Азнауров, Роналдо, Комличенко.

«Ростов» (2-й тайм): Одоевский, Сако, Мелехин, Рандченко, Лангович, Мохеби, Щетинин, Сутормин, Глебов, Колтаков, Голенков.

Доха, Катар

«Зенит» Россия – сборная Иордании – 1:0 (0:0, второй тайм)

Гол: 1:0 – Соболев (62).

«Зенит» (1-й тайм): Латышонок, Сантос, Барриос, Нино, Караваев, Вершинин, Вендел, Ахметов, Глушенков, Мостовой, Лусиано.

«Зенит» (2-й тайм): Адамов, Эракович, Чистяков, Чернов, Тарасов, Ду Кейрос, Горшков, Мантуан, Ерохин, Кассьерра, Соболев.     

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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