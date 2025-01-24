Деанджело подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона. Защитник покинул СКА 14 января
Энтони Деанджело продолжит карьеру в «Айлендерс».
Защитник подписал контракт с клубом НХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25.
По данным PuckPedia, зарплата игрока – 775 тысяч долларов в год.
14 января СКА расторг контракт с Деанджело по соглашению сторон. Защитник заявил, что ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
Энтони Деанджело провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».
Ранее он играл в НХЛ за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем