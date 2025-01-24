Деанджело подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона. Защитник покинул СКА 14 января

Энтони Деанджело продолжит карьеру в «Айлендерс».

Защитник подписал контракт с клубом НХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25.

По данным PuckPedia, зарплата игрока – 775 тысяч долларов в год.

14 января СКА расторг контракт с Деанджело по соглашению сторон. Защитник заявил , что ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

Энтони Деанджело провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».

Ранее он играл в НХЛ за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию».