Президент «Райо» о деле Негрейры: «Бывали вещи посерьезнее в испанском футболе – «чемоданы», договорные матчи, выплаты за поражения. Благодаря работе Ла Лиги это удалось искоренить»

Президент «Райо» о деле Негрейры: бывали вещи посерьезнее в испанском футболе.

Президент «Райо Вальекано » Рауль Мартин Преса высказал мнение о скандале вокруг выплат «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре .

«Я недостаточно осведомлен о деле Негрейры, но лично считаю, что бывали и более серьезные вещи. Мы пережили период, от которого, как мне кажется, пострадали, хотя это невозможно доказать. Это были времена договорных матчей, даже выплат за поражения… такие вещи действительно существовали в испанском футболе.

Я не знаком с материалами дела, поэтому выносить суждение, не зная доказательств, было бы безумием. Для этого существуют судьи и судебные процессы, которые необходимо уважать.

Около 15 лет назад в конце сезона считались почти нормой «чемоданы», премии и прочие подобные вещи. К счастью, благодаря очень хорошей работе Ла Лиги это явление удалось искоренить», – сказал Преса.