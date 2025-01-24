Уокер о переходе в «Милан»: «Честь для меня. Это клуб с богатой историей, за которым я следил в детстве»
Кайл Уокер поприветствовал болельщиков «Милана».
«Я в восторге от перехода в «Милан»! Это клуб с очень богатой историей, за которым я следил в детстве.
Это честь для меня, с нетерпением жду возможности надеть красно-черную футболку и начать играть», – написал Уокер после перехода из «Манчестер Сити» на правах аренды.
Фото: instagram.com/kylewalker2
Уокер попрощался с «Сити»: «Я выиграл 17 трофеев, в том числе ЛЧ и требл. Об этом можно было только мечтать»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Кайла Уокера
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