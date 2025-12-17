«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6

«Барселона» выиграла 6-й матч подряд.

Команда тренера Ханси Флика на выезде обыграла «Депортиво Гвадалахара » (2:0) из третьего дивизиона в 1/16 финала Кубка Испании.

Таким образом, после разгромного поражения от «Челси» (0:3) в выездном матче Лиги чемпионов каталонцы одержали шесть побед подряд, общий счет – 17:6.

В заключительном матче года лидер Ла Лиги в гостях сыграет с «Вильярреалом» 21 декабря.

