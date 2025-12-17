«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6
«Барселона» выиграла 6-й матч подряд.
«Барселона» продлила серию побед до шести матчей.
Команда тренера Ханси Флика на выезде обыграла «Депортиво Гвадалахара» (2:0) из третьего дивизиона в 1/16 финала Кубка Испании.
Таким образом, после разгромного поражения от «Челси» (0:3) в выездном матче Лиги чемпионов каталонцы одержали шесть побед подряд, общий счет – 17:6.
В заключительном матче года лидер Ла Лиги в гостях сыграет с «Вильярреалом» 21 декабря.
