10

«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6

«Барселона» выиграла 6-й матч подряд.

«Барселона» продлила серию побед до шести матчей.

Команда тренера Ханси Флика на выезде обыграла «Депортиво Гвадалахара» (2:0) из третьего дивизиона в 1/16 финала Кубка Испании.

Таким образом, после разгромного поражения от «Челси» (0:3) в выездном матче Лиги чемпионов каталонцы одержали шесть побед подряд, общий счет – 17:6.

В заключительном матче года лидер Ла Лиги в гостях сыграет с «Вильярреалом» 21 декабря.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Что делать с Хаби Алонсо?36845 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoД3 Испания
logoДепортиво Гвадалахара
logoКубок Испании
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» играет с «Барселоной», «Сосьедад» Захаряна выбил «Эльденсе», «Талавера» примет «Реал» в среду
52 минуты назадLive
«Барселона» одолела «Депортиво Гвадалахара» из 3-й лиги – 2:0. Кристенсен забил на 76-й, Рэшфорд – на 90-й
53 минуты назад
Матч «Барсы» и «Гвадалахары» отложен на 30 минут – 2000 фанатов не могут попасть на «Эстадио Педро Эскартин» из-за отсутствия нумерации мест и разрешения на открытие временной трибуны
сегодня, 19:21
Главные новости
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
14 минут назад
Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»
29 минут назад
У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»
41 минуту назад
Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»
43 минуты назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» играет с «Барселоной», «Сосьедад» Захаряна выбил «Эльденсе», «Талавера» примет «Реал» в среду
52 минуты назадLive
«Барселона» одолела «Депортиво Гвадалахара» из 3-й лиги – 2:0. Кристенсен забил на 76-й, Рэшфорд – на 90-й
53 минуты назад
«Рубин» решил уволить Рахимова, в клубе ждут одобрения Минниханова. Если глава Татарстана утвердит отставку, команду возглавит Федотов («Чемпионат»)
59 минут назад
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 22:00Тесты и игры
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Челси» обыграл «Кардифф», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду
сегодня, 21:56
«Челси» победил «Кардифф» в 1/4 финала Кубка лиги – 3:1! Гарначо сделал дубль, выйдя на замену
сегодня, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. Перед нами самая титулованная команда в мире, ее аура затмевает все вокруг»
5 минут назад
Мареска о том, чувствует ли он поддержку: «Сейчас главное, что «Челси» в полуфинале Кубка лиги. Фанаты поддерживают с первого дня, когда ты не побеждаешь, нормально, что они недовольны»
26 минут назад
У Захаряна 0+0 в 8 последних матчах. Хавбек «Сосьедада» забил гол и получил желтую в 13 играх сезона
сегодня, 22:13
Гарначо сделал первый дубль за «Челси» – после выхода на замену в игре Кубка лиги с «Кардиффом»
сегодня, 21:59
«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека
сегодня, 21:50
Андрей Канчельскис: «АПЛ и РПЛ объединяет плохое судейство. Мастерство исполнителей – на разных планетах, а по качеству работы арбитров недалеко ушли друг от друга»
сегодня, 21:36
Гендиректор «Серика» о жалобе Юрана на задержки зарплаты: «Клуб переживает финансовые трудности, но мы скоро все уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение»
сегодня, 21:29
«Ботафого» должен «Зениту» 3,1 млн евро за переход Артура в январе. Бразильцы заявили, что не могут погасить долг из-за санкций США
сегодня, 21:16
Семин о Соболеве: «Одно дело – перейти в «Зенит», другое – стабильно играть в нем. Я думал, он будет больше пользы приносить, пока все идет со скрипом»
сегодня, 20:38
Пономарев про Чалова: «Он бы и в ФНЛ не прижился, там игроки быстрее. ЦСКА он не нужен – будет тормоз в атаке. У него сейчас никакого мастерства нет»
сегодня, 19:43