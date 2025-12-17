У Захаряна 0+0 в 8 последних матчах. Хавбек «Сосьедада» забил гол и получил желтую в 13 играх сезона
Захарян снова не отметился результативными действиями.
Арсен Захарян провел 8 матчей подряд за «Реал Сосьедад» без результативных действий.
22-летний российский хавбек вышел в стартовом составе на игру 1/16 финала Кубка Испании против «Эльденсе» (2:1) и был заменен на 66-й минуте. Все голы были забиты уже после ухода Арсена с поля.
Таким образом, Захарян не забивает и не ассистирует партнерам на протяжении восьми матчей подряд. В конце октября он отметился голом в ворота «Негрейры» (3:0) в Кубке.
Всего в 13 матчах сезона (444 минуты на поле, в среднем по 34 за игру; 4 выхода в старте) бывший футболист московского «Динамо» забил 1 гол и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
