Соболев забил Иордании, выйдя на замену во 2-м тайме товарищеского матча «Зенита»
Александр Соболев забил за «Зенит».
Нападающий вышел на замену во втором тайме товарищеской игры против сборной Иордании. На 61-й минуте ему удалось открыть счет.
В этом сезоне приобретенный у «Спартака» форвард провел 11 игр в Мир РПЛ и ни разу не смог отличиться. Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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