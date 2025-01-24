Соболев забил Иордании, выйдя на замену во 2-м тайме товарищеского матча «Зенита»

Александр Соболев забил за «Зенит».

Нападающий вышел на замену во втором тайме товарищеской игры против сборной Иордании. На 61-й минуте ему удалось открыть счет.

В этом сезоне приобретенный у «Спартака» форвард провел 11 игр в Мир РПЛ и ни разу не смог отличиться. Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь .