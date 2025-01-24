Вратарь «Сибири» Костин сделал шатаут, отразив 22 броска в матче с «Ак Барсом»

Вратарь Денис Костин помог «Сибири» победить «Ак Барс» (1:0).

29-летний голкипер отразил все 22 броска по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это шестой шатаут Дениса Костина в нынешнем сезоне.