«Ботафого» должен «Зениту» 3,1 млн евро за переход Артура в январе. Бразильцы заявили, что не могут погасить долг из-за санкций США
«Ботафого» задолжал «Зениту» около 3,1 млн евро за трансфер Артура, сообщает Globo.
Форвард перешел в бразильский клуб зимой 2025 года за 10 млн евро. По словам источника, «Ботафого» может продать футболиста, чтобы погасить оставшуюся задолженность перед «Зенитом». Представители Артура сейчас находятся в Катаре.
Как объясняет сам клуб, выплаты «Зениту» не были произведены из-за санкций, введенных США в отношении сделок с российскими клубами. Клуб уведомил «Зенит» о сложившейся ситуации, однако петербуржцев такая позиция не устраивает.
Существует вероятность обращения «Зенита» в ФИФА, однако «Ботафого» намерен придерживаться требований американских властей.
В 2025 году Артур провел за «Ботафого» 48 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.