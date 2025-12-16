  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ботафого» должен «Зениту» 3,1 млн евро за переход Артура в январе. Бразильцы заявили, что не могут погасить долг из-за санкций США
0

«Ботафого» должен «Зениту» 3,1 млн евро за переход Артура в январе. Бразильцы заявили, что не могут погасить долг из-за санкций США

«Ботафого» не может расплатиться с «Зенитом» за Артура.

«Ботафого» задолжал «Зениту» около 3,1 млн евро за трансфер Артура, сообщает Globo.

Форвард перешел в бразильский клуб зимой 2025 года за 10 млн евро. По словам источника, «Ботафого» может продать футболиста, чтобы погасить оставшуюся задолженность перед «Зенитом». Представители Артура сейчас находятся в Катаре.

Как объясняет сам клуб, выплаты «Зениту» не были произведены из-за санкций, введенных США в отношении сделок с российскими клубами. Клуб уведомил «Зенит» о сложившейся ситуации, однако петербуржцев такая позиция не устраивает.

Существует вероятность обращения «Зенита» в ФИФА, однако «Ботафого» намерен придерживаться требований американских властей.

В 2025 году Артур провел за «Ботафого» 48 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.

Что делать с Хаби Алонсо?36652 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Globo
деньги
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
logoЗенит
logoФИФА
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoАртур Гимараэс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Кардифф» – «Челси». 0:1 – Гарначо забил, выйдя на замену. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Георгий Щенников: «Молодые игроки заслужили дорогие вещи и автомобили своим трудом. Неправильно хейтить за это, если они обеспечили всю жизнь семьи»
5 минут назад
Кандидат в президенты «Барсы» назвал «Реал» «молокозаводом». Сирия обвинил «Мадрид» в желании скрыть плохие результаты за действиями против каталонцев
22 минуты назад
Хаманн о Салахе: «Допускаю его возвращение в Италию, там ценят опытных игроков. Не вижу его в «Баварии» или в двух испанских грандах. Топ-клубам Англии он тоже не нужен»
28 минут назад
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Тер Стеген, Ямаль, Рэшфорд и Фермин в старте. Онлайн-трансляция
49 минут назад
Джонс убрал бы Беллингема из старта Англии на ЧМ-2026 и выпускал бы Роджерса: «Морган – мощный, быстрый, забивает с обеих ног и оказывает большее влияние на игру, чем Джуд»
56 минут назад
Головин поставил Мбаппе на 1-е место в голосовании The Best, Ямаля – на 2-е, Дембеле – на 3-е. Капитан сборной России включил Энрике, Слота и Артету в тройку лучших тренеров
59 минут назад
Депутат Свищев о нежелании УЕФА допускать юношей РФ: «Отвратительно. Они с ФИФА взахлеб говорили, что хотят вернуть. Видимо, блефовали – это проявление двуличности»
сегодня, 20:07
Месси поставил Дембеле на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Ямаля – на 3-е. Лучшим тренером аргентинец считает Энрике, в тройке также Флик и Артета
сегодня, 20:05
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Кардифф» против «Челси», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду
сегодня, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о Соболеве: «Одно дело – перейти в «Зенит», другое – стабильно играть в нем. Я думал, он будет больше пользы приносить, пока все идет со скрипом»
41 минуту назад
Жирков о работе тренером: «Никуда не зовут, не могу же я сам устроиться. Может, с «Детройта» наберут»
48 минут назад
Пономарев про Чалова: «Он бы и в ФНЛ не прижился, там игроки быстрее. ЦСКА он не нужен – будет тормоз в атаке. У него сейчас никакого мастерства нет»
сегодня, 19:43
ФИФА ввела новую категорию билетов на ЧМ-2026 по 45 фунтов на каждый матч турнира после недовольства фанатов высокими ценами
сегодня, 19:30
Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али
сегодня, 17:18Видео
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
сегодня, 16:59
Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»
сегодня, 16:45
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
сегодня, 16:32
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
сегодня, 16:09
Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»
сегодня, 15:59