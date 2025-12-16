«Ботафого» должен «Зениту» 3,1 млн евро за переход Артура в январе. Бразильцы заявили, что не могут погасить долг из-за санкций США

«Ботафого» не может расплатиться с «Зенитом» за Артура.

«Ботафого » задолжал «Зениту» около 3,1 млн евро за трансфер Артура, сообщает Globo.

Форвард перешел в бразильский клуб зимой 2025 года за 10 млн евро. По словам источника, «Ботафого» может продать футболиста, чтобы погасить оставшуюся задолженность перед «Зенитом ». Представители Артура сейчас находятся в Катаре.

Как объясняет сам клуб, выплаты «Зениту» не были произведены из-за санкций, введенных США в отношении сделок с российскими клубами. Клуб уведомил «Зенит» о сложившейся ситуации, однако петербуржцев такая позиция не устраивает.

Существует вероятность обращения «Зенита» в ФИФА , однако «Ботафого» намерен придерживаться требований американских властей.

В 2025 году Артур провел за «Ботафого» 48 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.