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Зверев ведет у Синнера 4:2 в личке перед финалом Australian Open

Янник Синнер и Александр Зверев разыграют титул Australian Open.

Они встретятся седьмой раз. Немец ведет в личных встречах 4:2, на «Больших шлемах» – 2:1, на харде – 3:1.

Последний раз они играли в прошлом году в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати – победил Синнер в трех сетах.

Все встречи:

  • 2020, «Ролан Гаррос», грунт, 4-й круг – Синнер, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3;

  • 2020, ATP 250 в Кельне, крытый хард, полуфинал – Зверев, 7:6(3), 6:3;

  • 2021, US Open, хард, 4-й круг – Зверев, 6:4, 6:4, 7:6(4);

  • 2022, «Мастерс» в Монте-Карло, грунт, четвертьфинал – Зверев, 5:7, 6:3, 7:6(5);

  • 2023, US Open, хард, 4-й круг – Зверев, 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3;

  • 2024, «Мастерс» в Цинциннати, хард, полуфинал – Синнер, 7:6(9), 5:7, 7:6(4).

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoЯнник Синнер
logoAustralian Open
logoАлександр Зверев
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