Зверев ведет у Синнера 4:2 в личке перед финалом Australian Open

Янник Синнер и Александр Зверев разыграют титул Australian Open.

Они встретятся седьмой раз. Немец ведет в личных встречах 4:2, на «Больших шлемах» – 2:1, на харде – 3:1.

Последний раз они играли в прошлом году в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати – победил Синнер в трех сетах.

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