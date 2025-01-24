Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии, сменив Тедеско
Сборная Бельгии назначила нового главного тренера.
Национальную команду возглавил 60-летний Руди Гарсия.
До этого специалист тренировал «Наполи», «Аль-Наср», «Лион», «Марсель», «Рому» и «Лилль».
В сборной Бельгии француз заменил Доменико Тедеско, который возглавлял команду с февраля 2023 года.
На данный момент Бельгия занимает 3-е место в группе Лиги наций, набрав 4 очка в 6 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
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