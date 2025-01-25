НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

«Филадельфия » дома обыграла лидера конференции «Кливленд ». «Мемфис » оказался сильнее «Нового Орлеана », обе команды подошли ко встрече с сериями из 4 побед подряд. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.