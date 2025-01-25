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НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

«Филадельфия» дома обыграла лидера конференции «Кливленд». «Мемфис» оказался сильнее «Нового Орлеана», обе команды подошли ко встрече с сериями из 4 побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoМемфис
logoПортленд
logoФиладельфия
logoНБА
logoКливленд
logoШарлотт
logoНовый Орлеан
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