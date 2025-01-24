«Милан» арендовал Уокера у «Ман Сити» с правом выкупа за 5 млн евро
Кайл Уокер покинул «Манчестер Сити».
«Милан» объявил о переходе защитника на правах аренды. Предусмотрена опция выкупа. Сообщалось, что приобрести англичанина «россонери» смогут за 5 млн евро.
За новую команду Уокер будет выступать под 32-м номером.
В этом сезоне 34-летний футболист провел 15 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: acmilan.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Милана»
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