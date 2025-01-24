Фанаты «МЮ» вывесили баннер против повышения цен на билеты в матче с «Рейнджерс»: «Это ваши долги, не наши»

Фанаты «МЮ» недовольны стоимостью билетов на «Олд Траффорд».

Цена билетов на домашние матчи команды установлена на уровне 66 фунтов. Болельщики «МЮ» выразили свое недовольство во время матча Лиги Европы с «Рейнджерс», развернув на трибунах баннер, адресованный владельцу Джиму Рэтклиффу , с надписью «это ваши долги, не наши» и перечеркнутым ценником в 66 фунтов.

Фанатская группа «1958» также направила клубу письмо с требованием дать объяснения. В своем ответе «Манчестер Юнайтед » указал на проблемы, связанные с правилами прибыльности и устойчивости (PSR).

«Как сообщалось ранее, в настоящее время мы терпим значительные убытки каждый год – более 300 миллионов фунтов за последние три года. Это неустойчивая ситуация, и если мы не примем меры сейчас, то рискуем нарушить правила PSR/FFP [финансовый фэйр-плей] в будущем, что серьезно повлияет на нашу способность конкурировать на поле.

Мы вернемся к положительному денежному балансу как можно скорее, но для этого нам придется принимать сложные решения. Это включало значительное сокращение численности персонала, а также сокращение расходов во многих областях деятельности нашего клуба. Мы не ожидаем, что фанаты полностью покроют текущий дефицит, но мы должны пересмотреть нашу билетную стратегию, чтобы убедиться, что устанавливаем правильные цены и предоставляем соответствующие скидки на наши продукты для болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

«МЮ» – болельщикам о возможном повышении цен на билеты: «Если ничего не предпринимать, рискуем нарушить правила PSR и ФФП. Убытки – свыше 300 млн фунтов за последние 3 года»