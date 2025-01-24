Уокер попрощался с «Сити»: «Я выиграл 17 трофеев, в том числе ЛЧ и требл. Об этом можно было только мечтать»
«Манчестер Сити»... С чего вообще начать? Трансфер в этот великолепный клуб в 2017-м стал исполнением мечты. Прошло семь лет, я выиграл 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и требл. Об этом можно было только мечтать в детстве.
Я поиграл с огромным количеством топ-футболистов, которые подталкивали меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя, и я искренне признателен за предоставленную возможность.
Я хочу поблагодарить весь персонал, неустанно работающий за кулисами. Своих партнеров – я почувствовал себя как дома, едва переступив порог. Вы мои друзья, но также моя семья на всю жизнь.
Пепа Гвардиолу – за веру в меня и упорную работу над моим трансфером в 2017-м. Вместе мы отпраздновали завоевание 17 трофеев, ваши советы помогли мне стать тем игроком, которым я сейчас являюсь. Я навеки признателен.
А главное – фанатов, принявших меня как своего с первого дня. Ваша поддержка никогда не будет забыта.
Желаю всем вам постоянного успеха в будущем», – написал Уокер, арендованный «Миланом» с правом выкупа.
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