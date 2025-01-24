Александр Мостовой: «Соболева рано выставлять на трансфер. Он еще может ответить скептикам и проявить себя в «Зените». Угальде все эксперты тоже со счетов списывали»

Александр Мостовой считает, что Александр Соболев еще может проявить себя в «Зените».

«Соболева рано выставлять на трансфер, он еще может проявить себя в «Зените ». В нынешнее трансферное окно — точно нет. Угальде все эксперты тоже со счетов списывали, а теперь он лучший игрок РПЛ .

Так что, во второй части сезона Соболев может ответить всем скептикам. Ну а если этого не произойдет, тогда можно будет запускать какие-то разговоры о смене клуба. А сейчас в них смысла нет», – сказал экс-игрок сборной России.