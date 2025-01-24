«МЮ» – болельщикам о возможном повышении цен на билеты: «Если ничего не предпринимать, рискуем нарушить правила PSR и ФФП. Убытки – свыше 300 млн фунтов за последние 3 года»
Манкунианцы написали соответствующее письмо болельщикам на фоне необходимости соблюдать в АПЛ правила прибыльности и устойчивости (PSR).
«Если ничего не предпринимать, то мы рискуем нарушить правила PSR и финансового фэйр-плей. Каждый сезон мы терпим значительные убытки – свыше 300 миллионов фунтов за последние три года. Это не отвечает нашим целям.
Нам предстоит сделать трудный выбор. Это уже затронуло существенное сокращение кадров, а также уменьшение расходов клуба по многим направлениям.
Мы не рассчитываем покрыть текущий дефицит средств за счет болельщиков, но нам действительно нужно пересмотреть стратегию продажи билетов, чтобы убедиться в том, что мы назначаем надлежащую цену и предлагаем справедливые скидки по своим продуктам», – говорится в письме.
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