«Бразильская шлюха», «жена неверной макаки», «твой сын от Кунде». Жену Рафиньи оскорбляли в соцсетях после победы «Барсы» над «Бенфикой», бразильцу и его ребенку желали смерти

Жена Рафиньи подверглась оскорблениям после победы «Барсы» над «Бенфикой».

«Барселона» обыграла «Бенфику» в матче Лиги чемпионов (5:4), победный гол на 96-й минуте забил Рафинья.

Супруга бразильца рассказала в своих соцсетях, что получила расистские и сексистские сообщения после матча. Среди них – «бразильская шлюха», «жена неверной макаки», «дочь шлюхи», «твой сын от Кунде». Помимо этого, самому Рафинье и их ребенку желали смерти.

«Вы знаете, что я почти никогда не показываю подобные вещи, но это даже не треть того, как нас атакуют. Очень часто это делают фанаты соперников и так далее. Но на этот раз я решила опубликовать это, чтобы люди увидели, насколько больно общество...

Я еще даже не открывала свой инстаграм, еще не видела те расистские оскорбления, которым подверглись мой муж и мой сын. Но вы можете увидеть, насколько это больно. Люди действительно больны», – написала Наталия Родригес Беллоли.

После ее заявления несколько пользователей, оскорблявших семью Рафиньи, удалили свои аккаунты.