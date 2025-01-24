Синнер второй год подряд вышел в финал Australian Open
Янник Синнер продолжает защиту титула на Australian Open.
В полуфинале он обыграл Бена Шелтона – 7:6(3), 6:2, 6:2.
23-летний итальянец вышел в финал Australian Open второй год подряд. Он самый молодой игрок с таким достижением с 2009 года. В 2008-м и 2009-м турнир выиграл Рафаэль Надаль. На момент второго финала ему было 22 года.
Всего это будет третий финал «Большого шлема» для Синнера. В прошлом году он также взял титул на US Open.
Кроме того, Синнер выиграл 20-й матч подряд. Последний раз он проигрывал Карлосу Алькарасу в финале октябрьского турнира в Пекине.
За трофей в Мельбурне итальянец поборется с Александром Зверевым, которому уступает в личных встречах 2:4.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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