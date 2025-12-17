Гарначо сделал первый дубль за «Челси» – после выхода на замену в игре Кубка лиги с «Кардиффом»
Гарначо сделал первый дубль за «Челси».
Атакующий полузащитник Алехандро Гарначо сделал первый дубль в составе «Челси».
22-летний аргентинский вингер вышел на замену после перерыва в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Кардифф Сити» (3:1) и забил на 57-й и 93-й минутах.
Алехандро провел 17-й матч за «синих» после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 40 млн фунтов. На его счету 4 гола и 2 ассиста – ранее он забил по голу в АПЛ и Лиге чемпионов.
Подробная статистика выступлений Гарначо доступна здесь.
Что делать с Хаби Алонсо?36829 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости