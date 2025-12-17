Андрей Канчельскис: «АПЛ и РПЛ объединяет плохое судейство. Мастерство исполнителей – на разных планетах, а по качеству работы арбитров недалеко ушли друг от друга»

Андрей Канчельскис: АПЛ и РПЛ объединяет плохое судейство.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что АПЛ и Мир РПЛ объединяет плохое судейство.

«АПЛ и РПЛ объединяет плохое судейство. Мастерство исполнителей и уровень игры команд находятся на разных планетах, а вот по качеству работы арбитров они недалеко ушли друг от друга.

ВАР особо не улучшает ситуацию, а иногда только усугубляет. Теперь главный судья боится брать ответственность на себя в спорных эпизодах, всегда ждет подсказки от коллег. Уровень судейства надо поднимать обеим лигам», – сказал Канчельскис.